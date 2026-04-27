Alege un medic ORL în Suceava la Hereditas pentru un diagnostic și un tratament adaptate nevoilor tale!

Clinica Hereditas din Ipotești funcționează ca policlinică privată multidisciplinară, cu locații atât în Suceava, cât și în Rădăuți. Printre specialitățile disponibile se numără și otorinolaringologia, un departament deschis atât adulților, cât și copiilor de orice vârstă.

Ce simptome îți spun că e timpul să consulți un specialist?

Urechile, nasul și gâtul sunt zone pe care tindem să le ignorăm până când disconfortul devine greu de tolerat. Problema e că unele afecțiuni din sfera ORL evoluează tăcut și se complică dacă nu sunt evaluate la timp. Iată câteva dintre semnele care justifică o programare:

durere de ureche sau senzație persistentă de presiune auriculară;

nas congestionat care nu cedează după ce răceala a trecut;

dureri în gât care revin frecvent sau înghițitul devine dificil;

zgomote în urechi sau o scădere a auzului observată recent;

vegetații adenoide la copii.

Consultul ORL nu este rezervat exclusiv momentelor de criză. Mulți pacienți vin și pentru control după un tratament încheiat, tocmai pentru a verifica dacă afecțiunea s-a rezolvat complet. Prevenția contează la fel de mult ca tratamentul în sine.

Ce investigații se pot efectua chiar din prima vizită?

La Hereditas Ipotesti Suceava, cabinetul de otorinolaringologie este dotat cu echipamente care permit o evaluare completă a pacientului încă din prima consultație. Nu e nevoie de deplasări suplimentare sau de pregătire specială înainte de vizită. Servicii disponibile în cadrul departamentului:

Consult ORL: examinarea nasului, gurii și urechilor, evaluarea simptomelor și stabilirea unui plan de tratament adaptat fiecărui pacient;

Fibroscopie: investigație efectuată pe loc, în cabinet, fără pregătire prealabilă; vizualizează fosele nazale și laringele, utilă în confirmarea diagnosticului pentru sinuzită, vegetații adenoide și alte afecțiuni;

ORL pediatric: subspecialitate dedicată copiilor și adolescenților, disponibilă la Hereditas cu fibroscop adaptat pentru examen video fibroscopic nazo-faringo-laringian la pacienți de vârstă mică.

Procedurile nu sunt dureroase. Pot implica cel mult un disconfort ușor și tranzitoriu. În funcție de ce se observă la consultație, medicul poate orienta pacientul spre investigații suplimentare pentru un tablou clinic complet.

Cui se adresează departamentul de otorinolaringologie?

Nu există un profil tipic al pacientului ORL, fiindcă afecțiunile din această sferă apar la orice vârstă, adesea fără un factor de risc evident, și nu discriminează. La Clinica Hereditas, cabinetul este deschis atât adulților, cât și copiilor, inclusiv celor foarte mici, prin serviciul de ORL pediatric.

Un medic ORL Suceava din cadrul Hereditas evaluează pacientul personalizat, într-un cadru empatic, fără grabă și fără un protocol rigid aplicat identic tuturor. Consultul ține cont de istoricul medical, de simptomele curente și de particularitățile fiecărui caz în parte. Dacă sunt necesare investigații suplimentare, acestea pot fi direcționate intern, în cadrul aceleiași clinic

Întrebări frecvente

Întrebare 1: Copiii mici pot fi consultați la cabinetul ORL?

Răspuns 1: Da. Hereditas dispune de un serviciu de ORL pediatric cu echipament adaptat, inclusiv fibroscop pentru examen video la pacienți de vârstă mică.

Întrebare 2: Fibroscopia doare?

Răspuns 2: Nu. Se efectuează în cabinet, fără pregătire prealabilă, și poate implica cel mult un disconfort minor și temporar.

Întrebare 3: Am nevoie de trimitere pentru consultul ORL?

Răspuns 3: Consultul contra cost nu necesită bilet de trimitere. Anumite servicii pot fi decontate prin CAS dacă există trimitere de la medicul de familie.

Mini-rezumat

Cabinetul ORL de la Clinica Hereditas acoperă atât consultații standard, cât și fibroscopie și servicii pediatrice, totul într-un cadru adaptat fiecărui pacient în parte. Indiferent de vârstă sau simptome, evaluarea începe chiar din prima vizită, fără pregătire specială și fără drumuri suplimentare!

Programările la Clinica Hereditas din Suceava se fac online sau telefonic, direct pe site-ul clinicii!

Date de contact:

Telefon: 0330 408 407

Email: [email protected]

Adresă Suceava: DC70, 727325 Ipotești

Adresă Rădăuți: Strada Gen. Iacob Zadik 2, 725400 Rădăuți

