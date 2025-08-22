Doi conducători auto din Neamț s-au urcat la volan după ce au consumat alcool și au provocat accidente soldate cu pagube materiale.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, primul caz a avut loc în seara de 21 august, în jurul orei 19:00, pe DN 15B, în comuna Pipirig. Un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului și a lovit un stâlp din beton. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al doilea incident s-a produs în noaptea de 22 august, în jurul orei 03:30, la Ștefan cel Mare. Un tânăr în vârstă de 20 de ani, aflat la volan, a intrat într-un autoturism parcat, după ce a pierdut controlul direcției de mers. În acest caz, etilotestul a arătat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La acestea se adaugă un alt incident asemănător, care a avut loc în municipiul Roman la data de 20 august. Un șofer de 71 de ani a lovit patru autoturisme parcate pe Bulevardul Republicii după ce ar fi pierdut controlul volanului. (mai multe detalii aici).

Polițiștii au deschis dosare penale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și continuă cercetările.

Denisa POPA