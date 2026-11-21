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Impact violent în noaptea de vineri spre sâmbătă în Târgu Neamț, în spatele parcării de la Cetate, în zona hotelului Tessa. Un autoturism ar fi intrat direct într-o clădire – un fost bar – după ce șoferul, un tânăr aflat sub influența alcoolului, ar fi venit cu viteză foarte mare dinspre bazinul de înot.

Potrivit primelor informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ar fi lovit o movilă de pavele aflată în afara părții carosabile, iar mașina ar fi fost proiectată practic „în zbor” direct în zidul clădirii.

Aparatul etilotest ar fi indicat o concentrație mare alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului șofer, care la o vârstă fragedă ar mai fi suferit o suspendare a permisului de conducere.

Din fericire, în ciuda violenței impactului, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale importante, atât la autoturism, cât și la clădire. La fața locului au ajuns echipaje de intervenție, iar zona a fost surprinsă în foto și video de martori. Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Urmările accidentului

Știre în curs de actualizare – revenim cu detalii oficiale de la IPJ Neamț.