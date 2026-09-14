Alcool și viteză în traficul din Neamț. Mai mulți șoferi au ajuns în atenția polițiștilor

Trei șoferi au fost depistați băuți la volan de polițiștii nemțeni, în ultimele zile. Într-unul dintre cazuri, conducătorul auto circula cu 112 km/h, iar în urma testării alcolscopice, rezultatul a fost negativ. În ultimele 48 de ore, polițiștii din Neamț au intervenit la 86 de evenimente, dintre care 56 au fost sesizate prin apel la 112. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 398 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii rutieri au constatat cinci infracțiuni la regimul circulației, au reținut 42 de permise de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare.

În noaptea de 12 septembrie, în jurul orei 00:28, polițiștii Secției de Poliție Rurală Bicaz au oprit pentru control un autoturism în localitatea Poiana Largului. La volan se afla un bărbat de 34 de ani, din Ceahlău, care a fost testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a indicat 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Câteva ore mai târziu, la 04:20, polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț au oprit pe strada Dimitrie Leonida un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, din Piatra Neamț. Pentru că acesta emana halenă alcoolică, a fost testat, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Un alt caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 14 septembrie. La ora 02:16, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au depistat, cu aparatul radar, pe DN15, în localitatea Preluca, un autoturism care circula cu 112 km/h pe direcția Bicaz-Bacău. Mașina a fost oprită, iar la volan se afla un bărbat de 34 de ani, din Piatra Neamț. Testarea alcoolscopică a indicat 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal.

Într-un alt caz, pe 13 septembrie, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au oprit pentru control, pe DN15, în localitatea Bistrița, un autoturism condus de o tânără de 26 de ani, din Piatra Neamț. Mașina avea plăcuțe cu număr provizoriu, însă verificările au arătat că acestea erau atribuite unui alt autovehicul. Conducătoarea auto nu consumase alcool, însă pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare.

Tot în cadrul acțiunilor desfășurate în județ, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au legitimat 23 de persoane și au verificat 15 autovehicule. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4244 de lei.

Denisa POPA

N.B.: Fotografiile sunt generice.