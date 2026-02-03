Ai venituri din activități independente și din drepturi de autor? Guvernul ți-a pregătit o „surpriză”

Guvernul a aprobat, la finalul săptămânii trecute, un pachet de modificări fiscale propus de Ministerul Finanțelor, prezentat ca o măsură de „decompresie” după tensiunile generate de digitalizarea accelerată a relației cu ANAF. Pentru persoane fizice cele mai importante schimbări vizează RO e-Factura și clarificările legate de emiterea facturilor în cazul activităților independente, inclusiv al veniturilor din drepturi de autor.

e-Factura: termen de tranziție până la 1 iunie 2026

Cea mai așteptată măsură este amânarea obligativității utilizării RO e-Factura până la 1 iunie 2026 pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente (inclusiv drepturi de autor) și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF.

În perioada de tranziție:, persoanele vizate nu sunt obligate să utilizeze sistemul, cei deja înregistrați în RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară, cei neînregistrați vor trebui să se înscrie cu cel puțin 3 zile înainte de termenul-limită (1 iunie 2026).

Totodată, ANAF trebuie să actualizeze procedura registrului RO e-Factura în 30 de zile, pentru a include noile reguli.

Clarificare-cheie: factura nu înseamnă automat TVA

Ministerul Finanțelor clarifică și o confuzie frecventă: emiterea facturii nu introduce o taxă nouă și nu înseamnă automat TVA. Factura are rol administrativ – dovedește operațiunea economică, ajută la urmărirea veniturilor și la monitorizarea plafonului de scutire de TVA, menționat la 395.000 lei/an.

În același timp, autoritățile reamintesc că, potrivit regulilor europene și Codului fiscal, orice persoană care desfășoară activități economice independent poate fi considerată „persoană impozabilă”, chiar dacă nu este firmă. În cazul drepturilor de autor, cesiunea poate fi tratată ca prestare de servicii atunci când nu există raport angajator–angajat (interpretare legată de Directiva 2006/112/CE).

Ce au de făcut, concret, persoanele fizice

Pentru cei care lucrează pe cont propriu (colaborări, servicii, creație, drepturi de autor), esențial este: să rețină termenul 1 iunie 2026 pentru obligația e-Factura (dacă sunt pe CNP); să urmărească actualizarea procedurii ANAF (în 30 de zile); să păstreze documente/evidențe clare, mai ales dacă veniturile se apropie de plafonul de 395.000 lei/an (context TVA).