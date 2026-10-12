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Ai treabă la Registrul Comerțului din Neamț? Din 15 octombrie, nu vei mai putea plăti la casierie

editor
de editor

Persoanele care au de achitat tarife pentru servicii ale Registrului Comerțului trebuie să-și schimbe rutina: de joi, 15 octombrie, casieriile ONRC și ale oficiilor teritoriale, inclusiv ORCT Neamț, nu vor mai funcționa.

Plata nu dispare, dar se mută pe alte canale. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, tarifele pentru serviciile ONRC și cele ale Regiei Autonome „Monitorul Oficial” vor putea fi achitate prin Portalul ONRC, la terminale self-service și infochioscuri, prin mandat poștal, online sau prin ordin de plată.Ai treabă la Registrul Comerțului din Neamț? Din 15 octombrie, nu vei mai putea plăti la casierie

Schimbarea îi privește pe cei care depun solicitări la Registrul Comerțului și trebuie să achite tarifele aferente. Pentru a evita un drum inutil la sediul din Neamț, solicitanții pot verifica dinainte opțiunile de plată și instrucțiunile publicate pe onrc.ro și în portalul de servicii online al instituției.

Z.C.

Autor:

editor
editor
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