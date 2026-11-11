Ai primit o hârtie de la primărie și n-ai înțeles nimic? Guvernul vrea să afle de ce și te întreabă printr-un chestionar simplu

Ți s-a întâmplat să primești o notificare de la o instituție publică și să nu înțelegi nici măcar de ce ai primit-o? Sau să cauți jumătate de oră pe site-ul unei primării un formular simplu? Guvernul vrea să afle exact aceste lucruri și a lansat un chestionar online anonim, pe care oricine îl poate completa până luni, 30 noiembrie 2026.

Ideea e simplă: administrația vorbește prea complicat, iar oamenii se pierd printre termeni tehnici, formulare și documente greu de descifrat. De aceea, Guvernul României vrea să afle direct de la cetățeni ce nu merge și ce ar trebui schimbat, ca instituțiile publice să comunice „mai clar, mai accesibil și mai ușor de înțeles”.

Chestionarul este anonim, se completează rapid, online, și nu cere date personale.

Ce te întreabă, de fapt

Întrebările sunt formulate pe înțelesul tuturor, nu în limbaj de birou. De exemplu, una dintre ele sună așa:

„Gândindu-vă la ultima scrisoare, decizie, notificare sau e-mail primit de la o instituție publică, cât de ușor v-a fost să înțelegeți de ce ați primit acel mesaj?”

Iar variantele de răspuns sunt la fel de directe:

Foarte ușor — am înțeles imediat

Destul de ușor

Destul de dificil

Foarte dificil

Nu îmi amintesc/nu am primit astfel de mesaje

Ce vrea Guvernul să afle

Chestionarul are șapte secțiuni și acoperă tot ce ține de relația omului obișnuit cu instituțiile publice: cum a fost experiența ta cu instituțiile publice, ce anume îți îngreunează înțelegerea mesajelor primite, cât de ușor găsești informațiile într-un document, cum ți se par informațiile publicate pe site-urile instituțiilor, ce se întâmplă când informațiile sunt neclare, cum ai prefera să comunici cu instituțiile publice, câteva date generale despre tine.

La ce folosesc răspunsurile

Pe baza răspunsurilor primite, Guvernul va pregăti un ghid practic pentru instituțiile publice, pentru ca acestea să scrie mai simplu și mai clar.

Inițiativa face parte din Strategia pentru Guvernare Deschisă în România 2025–2030, adoptată anul trecut, și este coordonată de Secretariatul General al Guvernului.

Cum completezi

Unde: online , pe platforma pusă la dispoziție de Guvern

Cât durează: câteva minute

Cine poate completa: orice locuitor al țării

Până când: luni, 30 noiembrie 2026

Confidențialitate: chestionarul este anonim

Sursă foto: Chestionarul național