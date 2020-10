Pandemia a dus la scaderi semnificative ale cifrelor de afaceri, iar majoritatea domeniilor au avut de suferit din cauza lipsei de clienti si a incasarilor slabe. Potrivit studiilor din domeniu, 91% dintre companiile romanesti sunt afectate din cauza crizei cauzate de Covid 19. Pentru “a supravietui”, firmele au incercat sa se adapteze si sa isi pastreze vechii clienti prin orice mijloace.

Daca ai un business si doresti sa atragi noi clienti, cu un buget de marketing redus, iata ce optiuni ai la indemana!



Campanii SEO

Exista numeroase agentii care pot face o analiza SEO (search engine optimisation) a site-ului tau, pentru a afla pe ce pozitie te situezi in cautarile Google. Daca ceva nu merge cum ar trebui, vei primi ajutor din partea specialistilor.

Content writerii se vor ocupa de publicitate prin crearea de articole informative pentru blogul paginii tale web sau pentru diferite site-uri de presa. Daca afacerea ta are si un magazin, atunci poti solicita si descrieri de produse sau de pagini de start, pentru a crea o experienta cat mai placuta utilizatorului.

În plus, beneficiezi de promovare si prin intermediul campaniilor create pe diverse platforme de Social Media, cum ar fi Facebook, Instagram sau YouTube. Rezultatele sunt uimitoare!

Campanii de marketing prin sms

Desi pare o metoda cam agresiva de marketing, studiile arata ca rata de deschidere a sms-urile comerciale este de 98%. Aproape 90% dintre acestea sunt citite in primele 3 minute, iar 70% dintre destinatari au declarat ca astfel de mesaje le atrag atentia imediat.

Daca te gandesti ca aceast proces e foarte complicat, ei bine, te inseli. Totul se rezuma la activitatea pe o platforma simplu de utilizat. Daca, totusi, nu te descurci, atunci, in baza unui contract, vei primi suport si asistenta suplimentara. Asadar, nu ezita sa incerci campaniile de SMS Marketing pentru Romania si convinge-te singur de rezultate!



Promovare pe retelele de socializare

In functie de specificul activitatii, poti opta pentru campanii exclusiv pe Facebook. Este important, insa, sa analizezi inainte daca publicul tau tinta utilizeaza astfel de retele de socializare. Cu ajutorul reclamelor platite poti creste rapid, datorita vizbilitatii mult mai mari si sa ajungi, astfel, mult mai usor, la persoanele interesate de serviciile sau produsele pe care le oferi.

Cu siguranta ai auzit de Facebook Ads! Exista numeroase tipuri de campanii pe care le poti desfasura, in functie de preferinte si de nevoi: campanii pentru cresterea vizibilitatii, a vanzarilor sau a numarului de vizitatori pe website. Cu cat esti mai cunoscut, cu atat ai mai multe sanse sa iti vinzi serviciile sau produsele!



Influencerii

Instagramul este “inundat”, in ultima vreme, de influenceri care fac publicitate pentru diferite branduri. De la lotiuni de corp, pana la hoteluri, statiuni sau servicii medicale, aici poti gasi reclama la orice.

Costurile sunt stabilite in functie de cati urmaritori are influencerul respectiv si de metoda prin care doresti sa iti promoveze afacerea/ serviciile (postari pe story, sau direct pagina; o singura data sau in mod repetat). Reusita este aproape garantata, spun specialistii, dar depinde foarte mult de domeniul in care activezi.

Sfatul specialistilor este sa faci o analiza inainte de a derula orice fel de campanie. Astfel, poti vedea exact ce optiuni ai, care este bugetul disponibil si publicul tau tinta si, deci, ce metode de marketing sunt cele mai potrivite pentru afacerea ta. Succesul este garantat!

Sursa foto: Shutterstock.com