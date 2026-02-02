Agresiuni sexuale în școli din Roman. Doi angajați au fost arestați

Doi lucrători de la tot atâtea unități de învățământ din Roman au fost arestați preventiv de instanța de judecată după ce au fost puși sub acuzare pentru agresiune sexuală asupra unor eleve din orașul menționat. Unul dintre acuzați a fost privat de libertate luna trecută, măsura privativă de libertate fiind prelungită în ședința din 30 ianuarie, iar celălalt a fost arestat în aceeași zi, 30 ianuarie. Primul caz are rădăcini mai vechi și inițial unitatea școlară a decis mutarea pe o altă funcție, contractul de muncă al suspectului fiind încetat abia când polițiștii l-au ridicat pe angajat chiar din curtea școlii, Adică la luni bune distanță de la incident. Bărbatul, angajat ca supraveghetor de noapte la căminul Colegiului Tehnic „Petru Poni”, ar fi agresat eleve, minore, cazate în căminul școlii.

Din primele informații faptele ar fi avut loc la începutul lunii aprilie a anului trecut, iar în urma acestui incident bărbatul a fost păstrat ca angajat al unității școlare. Doar că a fost schimbat din funcție și a trecut de la cea de supraveghetor de noapte al căminului, la cea de paznic la o altă clădire a școlii „cu începere de la data de 04.04.2025 și până la finalizarea anchetei”, conform hotărârii Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic „Petru Poni” din data de 8 aprilie 2025.

În urma acestor acuze pentru fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu, bărbatul a fost ridicat de polițiști chiar de la locul de muncă. Se întâmpla pe 8 decembrie când oamenii legii au pus în executare un mandat de aducere pe numele suspectului care, a doua zi, pe 9 decembrie, a fost arestat preventiv. Potrivit portalului instanțelor de judecată, Judecătoria Roman a dispus cea mai aspră măsură preventivă pentru trei fapte de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, fiind vorba de trei victime. Ulterior privarea de libertate a fost prelungită succesiv, pe 30 decembrie și 30 ianuarie, aceasta din urmă fiind valabilă de la data de 6 februarie până la 7 martie. Decizia de la finalul săptămânii trecute nu este definitivă.

Tot pe 30 ianuarie Judecătoria Roman a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru un mediator școlar de la o altă unitate din Roman, Școala „Costachi Negri” – structură a Seminarului Francisc de Assisi. Măsura a fost anunțată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț care a arătat că este vorba de angajat, personal didactic auxiliar, care ar fi profitat de funcție și a abuzat sexual o elevă minoră. Suspectul a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

„În perioada 2024 – iunie 2025, în timp ce persoana vătămată minoră, C.I.C., era elevă în cadrul instituţiei de învăţământ în care inculpatul B.G., în calitate de personal didactic auxiliar, a comis, în baza aceleiași rezoluţii infracționale, acte de natură sexuală, cu scopul satisfacerii nevoilor sexuale, abuzând de poziția sa recunoscută de încredere şi autoritate asupra minorei și de situația sa vădit vulnerabilă, oferindu-i bani, diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire”,conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Totul a plecat de la faptul că elevii de la școala menționată ar fi făcut glume pe seama faptului ca mediatorul școlar ar avea un comportament neadecvat față de unele fete din școală. Un consilier școlar a auzit, a anunțat conducerea unității de învățământ, iar mai apoi s-a decis sesizarea organelor de urmărire penală. Mediatorul școlar a solicitat concediu fără plată de la 1 septembrie 2025 și nu a mai revenit la unitatea de învățământ. „În urma discuției cu elevele, doamna consilier și-a dat seama că ceva nu e în regulă, a anunțat imediat poliția, a anunțat imediat conducerea CJRAE, după care și pe noi școala ne-a anunțat că este o suspiciune acolo, că s-a anunțat poliția. El și-a luat concediu fără plată de pe 1 septembrie 2025, moment din care nu a mai trecut pe la școală, nu a mai fost activ în câmpul muncii”, a declarat Ionuț-Liviu Ciocoiu, inspector școlar general ISJ Neamț.