Persoanele fizice care dețin sisteme de panouri fotovoltaice se pot înscrie, începând cu 20 noiembrie, în programul derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin care pot obține o finanțare de până la 15000 de lei pentru achiziția și instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice.

Înscrierile vor începe la ora 10:00 și se vor încheia pe 25 noiembrie, la ora 23:59.

Programul urmărește să îi sprijine pe prosumatori să stocheze energia produsă de panourile fotovoltaice.

Potrivit ministrului Natalia Intotero, „Ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar pe 20 noiembrie deschidem înscrierile pentru persoanele fizice. Înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie și avem deja 376 de firme înscrise până la acest moment. Prin acest program, îi sprijinim pe prosumatori să stocheze energia pe care nu o consumă imediat și să o folosească ulterior, reducând astfel cantitatea de energie cumpărată din rețea. Pentru beneficiari, o schimbare esențială este selecția pe bază de punctaj: contează caracteristicile proiectului, nu rapiditatea cu care este depus”.

AFM va acoperi cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, în limita a 15000 de lei, TVA inclus. Diferența va fi suportată de beneficiar. Costul maxim eligibil este de 1500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare, TVA inclus.

Cum se face selecția beneficiarilor

Dosarele vor fi evaluate pe baza unui sistem de punctaj, cu un maximum de 100 de puncte. Rapiditatea depunerii cererii nu reprezintă un criteriu de selecție.

Capacitatea bateriei poate aduce maximum 40 de puncte. Pentru obținerea punctajului maxim, pragul a fost redus de la 20 kWh la 15 kWh.

Contribuția proprie este punctată cu maximum 35 de puncte. Punctajul crește în funcție de suma suportată de solicitant și ajunge la maximum pentru o contribuție de cel puțin 15000 de lei.

Alte 25 de puncte sunt acordate persoanelor care nu au mai beneficiat de finanțare publică pentru sisteme de stocare.

Pot participa și persoanele care au mai primit finanțare publică pentru baterii de stocare, cu condiția ca noul proiect să reprezinte o investiție diferită de cea finanțată anterior.

Ghidul complet și informațiile privind condițiile de participare pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu: https://www.afm.ro/baterii.php.

Foto: Facebook/ Ministerul Mediului – România