Inainte de a ne apuca sa construim un semineu sau o soba tip semineu este normal ca un client sa se gandeasca la ce tip de materiale sunt cele mai potrivite pentru proiectul lor si care ar fi varianta ideala in ceea ce priveste alegerea focarului de semineu.

In aceasta privinta, ne-am propus sa gandim un top care sa cuprinda cele mai potrivite focare impartindu-le pe categorii in care am comparat ”mere cu mere”, adica produse din aceeasi categorie, deoarece gama este mult prea variata iar materialele din care acestea sunt fabricate sunt total diferite.

Asadar, pentru o analiza corecta, focarele trebuie privite in functie de categoria din care fac parte si pentru ca una dintre cele mai cautate game de seminee din Romania sunt cele care sunt prevazute cu focare din samota, un material cu un grad inalt de izolare termica, in randurile de mai jos ne-am propus sa va prezentam un top 5 al acestora, produse disponibile si in oferta celor de la Alego.ro, astfel:

Modelul Z120

Acest model este preferat de catre clienti pentru datorita combinatiei dintre pretul competitiv si arderea curata pe care o dezvolta. O mare parte a clientilor care aleg acest model provin din recomandarile meseriasilor care au dat mereu un feedback pozitiv in legatura cu fiabilitatea acestui produs. Focarul este cel mai cautat in varianta standard (cu sticla in fata), dar se gaseste si in varianta cu 2 laturi de sticla, avand aceleasi specificatii si functionalitati.

Focarul samotat J60

J60 este un model de focar samotat de tip caseta, cu dimensiuni reduse, care poate fi folosit ca un focar standard de semineu sau ca o incinta inserata ce poate fi introdusa in interiorul semineelor deschise, deja existente, fara a mai fi stricate si apoi refacute. Este potrivit pentru clientii cu cosuri de fum existente, de dimensiuni reduse, care doresc totusi amplasarea unui semineu, fara a risca iesirea fumului in incaperea unde este amplasat.

Ak 80

Al 3-lea model din acest top, Ak80 este de asemenea un focar de tip caseta, intrat in topul preferintelor datorita echiparii cu ventilator, sticla decorativa si o deschidere mai mare (aprox. 10 cm) fata de standardul Ak70, spre exemplu. Acest model prezinta 2 ventilatoare incorporate, termostat si dubla combustie. Incinta focarului si usa din otel refractar sunt de inalta calitate, avand o compozitie ridicata de carbon pentru o rezistenta mare la temperaturi inalte.

NBC 100

Face parte din categoria focarelor NBC cu 3 laturi de sticla varianta 100 si a ajuns cu usurinta in topul preferintelor gratie specificatiilor, a optiunilor, designului de tip deco, a dimensiunilor generoase, cat si a pretului foarte competitiv. Acest focar este unul cu design inovativ, modern si spectaculos. Datorita deschiderii foarte largi, acesta poate incalzi suprafete mari (de genul „open-space”). Procesul de ardere se desfasoara pe vatra (fara gratar), rezultand altfel o ardere cat mai completa si reziduu de cenusa cat mai scazut. Energia termica obtinută din lemn de foc este astfel exploatata la maximum.

Modelul Alego

Ultimul focar ce intra in acest top este un model de dimensiuni reduse, cu sticla decorativa si clapeta de tiraj pe evacuare, ideal pentru constructii de seminee moderne, disponibil atat in varianta standard, cat si in varianta cu mai multe laturi din sticla. Echipat cu clapeta de control al tirajului pentru a impiedica solicitarea la maximum a focarului, acesta obtine un consum optim de lemne. Sticla decorativa grafitata ofera un aspect modern si elegant, largind vizual partea frontala a focarului. Raportul calitate-performanta-pret este de asemenea, unul excelent.

Asadar, daca iti doresti ca si locuinta ta sa fie una primitoare si sa te refugiezi in confortul pe care l-ai visat mereu la intoarcerea acasa dupa o zi grea de munca, atunci, Alego.ro este raspunsul potrivit. De la decoratiuni la seminee moderne, clasice, decorative sau seminee gaz, in oferta profesionistilor de la Alego poti sa alegi dupa pofta inimii, solutia perfecta de incalzire.