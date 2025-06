Zeci de percheziții domiciliare au avut loc în mai multe județe din țară într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, în scopul producerii de consecințe juridice și evaziune fiscală. Acțiunea din 5 iunie are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, măsurile fiind luate de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

„În fapt, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2024 – mai 2025, două societăți comerciale cu profil silvic ar fi emis, în fals, 53 de avize de însoțire către persoane fizice, pentru transportul unui volum total de aproximativ 600 mc de cherestea rășinoase, în valoare de peste 420.000 de lei, către diverse societăți din județele Suceava, Galați, Călărași, Prahova și Dolj”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. O parte din materialul lemnos ar fi fost introdus în gestiunea depozitelor pe baza unor documente de proveniență falsificate, iar restul ar fi fost recepționat fără proveniență legală, figurând ca expediat de la depozitele respective către persoane fizice care, în realitate, nu au primit marfa.

Ancheta a relevat că tranzacțiile cu persoanele fizice nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile, nefiind întocmite documentele aferente, fiind astfel eludată plata TVA-ului și a impozitului pe venit. La descinderile imobiliare au fost descoperite și ridicate sume de bani, telefoane mobile, dispozitive electronice (tablete, HDD-uri), documente contabile, o armă neletală, muniție și alte bunuri ce constituie mijloace de probă. 33 de persoane au fost conduse la audieri.

FOTO: IPJ Bacău

(G. S.)