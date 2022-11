Societatea Salubritas, administratorul adăpostului de câini din Piatra-Neamț, organizează un nou târg de adopții pentru câinii fără stăpân pe care-i are în grijă. Duminică, 6 noiembrie, între orele 10,00-14,00, pe platoul Curții Domnești din oraș, are loc cel de-al patrulea din acest an. Organizatorii vor aduce între 5 și 10 exemplare canine, microcipați, sterilizați, vaccinați și deparazitați, în așteptarea unei familii, care să-i îngrijească și să-i iubească. Adopția este gratuită.

„Cu cât mai repede sunt adoptați cei care vor fi la târg, cu atât noi vom aduce mai mulți până după-amiază. Fiecare are povestea lui, au ajuns aici prin abandonul sau ignoranța unora. Încercăm și cu ocazia acestui târg să conștientizăm oamenii că aceste suflete au nevoie de ei. Mulți dintre noi participăm pasiv la înmulțirea lor, îi hrănim pe ascuns, pe lângă blocuri sau case, dar nu ne luăm responsabilitatea să îi luăm acasă. Și la târgurile anterioare, după ce jumătate dintre căței au fost luați pentru adopție, unii au venit, a doua zi, cu ei înapoi pentru că nu toți membrii familiei au fost de acord”, ne-a spus Gabi Armeanu, organizatorul târgului din partea Salubritas.

Anul acesta a fost un adevărat record de târguri de profil, patru într-un singur an și un mai mare număr de adopții. Chiar dacă aveți deja un câine și nu doriți să adoptați puteți interacționa cu acești blănoși prietenoși la târg. Copiii vor fi cu siguranță încântați. Târgul este organizat în parteneriat cu Primăria Piatra-Neamț și cu Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Neamț.

(Angela Croitoru)