Adolescentă rănită după ce a sărit din autobuz în mers, în Roman

de Popa Denisa

O adolescentă de 16 ani a ajuns la spital după ce a sărit dintr-un autobuz aflat în mers, pe o stradă din municipiul Roman. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs pe data de 5 mai, în jurul orei 09:15, iar polițiștii Biroului Rutier Roman au fost alertați prin apel la 112.

După cercetări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 62 de ani, din Roman, conducea un autobuz pe strada Ștefan cel Mare, în direcția Gara Roman. În momentul în care acesta ar fi efectuat manevra de oprire, o minoră de 16 ani ar fi sărit din autobuz înainte ca vehiculul să se oprească complet.

Fata a căzut pe carosabil, suferind mai multe răni, fiind ulterior transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri. Conform anchetatorilor, șoferul ar fi discutat cu adolescenta după incident, însă și-ar fi continuat deplasarea fără să anunțe poliția despre cele întâmplate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției. (Denisa POPA)

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
