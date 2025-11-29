Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
Adolescentă rănită după ce a fost lovită de o autoutilitară. Șoferul a fugit de la locul accidentului

de Popa Denisa

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost rănită vineri, 28 noiembrie, în jurul orei 11:00, după ce a fost surprinsă de o autoutilitară în localitatea Borlești. Tânăra a fost cea care a anunțat autoritățile despre incident, șoferul autoutilitarei părăsind locul accidentului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce minora se afla pe DJ 156A, în localitatea Borlești, în afara părții carosabile, ar fi fost surprinsă și accidentată de o autoutilitară care ar fi efectuat manevra de mers înapoi, conducătorul autoutilitarei părăsind locul producerii accidentului, fără a anunţa organele de poliţie și fără încuviințarea acestora”.

Ulterior, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto. Bărbatul, din localitatea Borlești, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În prezent, pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

