Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț desfășoară căutări pentru găsirea lui Largere Gabriela Patricia, o minoră în vârstă de 17 ani, care a fost dată dispărută în noaptea de 12 spre 13 septembrie.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, sesizarea a fost făcută de către un bărbat, în calitate de pedagog social, care a anunțat că adolescenta a plecat voluntar din centrul social în care era instituționalizată și nu a mai revenit.

Gabriela are o înălțime de 1,56 metri, cântărește aproximativ 58 de kilograme, are părul șaten, ochii verzi și fața ovală. În momentul dispariției, purta pantaloni negri, o geacă de aceeași culoare și adidași albi.

Dacă ați văzut-o sau aveți informații care pot duce la găsirea ei, sunați la 112 sau mergeți la cea mai apropiată unitate de poliție.

Denisa POPA