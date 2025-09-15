Adolescentă dispărută în Icușești. Autoritățile fac apel la cetățeni

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați, la data de 15 septembrie, cu privire la dispariția unei minore. Tatăl fetei a anunțat că fiica sa, Stanciu Narcisa Elena, în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din localitatea Icușești și nu a mai revenit până în prezent.

Potrivit informațiilor oferite de IPJ Neamț, adolescenta are 1,60 m înălțime, 60 kg, ochi căprui și păr roșcat, lung. La momentul dispariției, era îmbrăcată cu tricou alb, geacă de piele scurtă neagră, pantaloni jeans albaștri și purta pantofi sport albi.

Poliția face apel la cetățeni ca orice persoană care deține informații despre minora dispărută să contacteze Serviciul Unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț