Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Adolescent reținut după ce ar fi agresat un bărbat în parcarea unui magazin

de Popa Denisa

Un adolescent în vârstă de 17 ani din Săbăoani a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că a agresat un bărbat într-o parcare din localitate și că a tulburat ordinea și liniștea publică.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în noaptea de 3 mai, în jurul orei 03:07, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii că a fost lovit de o persoană necunoscută, în timp ce se afla în parcarea unui magazin din comună.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice persoana bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un minor din aceeași localitate.

Pe numele acestuia au fost deschise cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Față de tânăr, la data de 4 mai, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Iași. Incendiul de la depozitul ecologic de deșeuri din Țuțora continuă. Intervin 46 de pompieri
Ambulanța
Copil lovit pe trecerea de pietoni. Șoferița a plecat de la locul accidentului

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD...
Copil lovit pe trecerea de pietoni. Șoferița a plecat de la locul accidentului

Un copil în vârstă de 9 ani a ajuns...
Iași. Incendiul de la depozitul ecologic de deșeuri din Țuțora continuă. Intervin 46 de pompieri

Intervenția pompierilor la incendiul izbucnit pe 26 aprilie la...
Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri

Gruparea de cinci persoane de la Târgu Neamț privată...
Grav accident de muncă la un fast food din Târgu Neamț – două femei s-au opărit cu ulei încins

Două femei, de 21 și 30 de ani, au...

