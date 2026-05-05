Adolescent reținut după ce ar fi agresat un bărbat în parcarea unui magazin

Un adolescent în vârstă de 17 ani din Săbăoani a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că a agresat un bărbat într-o parcare din localitate și că a tulburat ordinea și liniștea publică.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în noaptea de 3 mai, în jurul orei 03:07, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii că a fost lovit de o persoană necunoscută, în timp ce se afla în parcarea unui magazin din comună.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice persoana bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un minor din aceeași localitate.

Pe numele acestuia au fost deschise cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Față de tânăr, la data de 4 mai, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, cu propunerea luării unei măsuri preventive.