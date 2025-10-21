Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, marți dimineață, 21 octombrie, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar strada pe marcajul pietonal, în orașul Târgu Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs în jurul orei 07:50, pe strada Cuza Vodă. Potrivit polițiștilor, o femeie de 40 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate minorului care traversa strada și l-a acroșat.

În urma impactului, adolescentul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Atât șoferița, cât și tânărul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.