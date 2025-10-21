SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

de Popa Denisa
Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț
Str. Cuza Vodă din Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, marți dimineață, 21 octombrie, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar strada pe marcajul pietonal, în orașul Târgu Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs în jurul orei 07:50, pe strada Cuza Vodă. Potrivit polițiștilor, o femeie de 40 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate minorului care traversa strada și l-a acroșat.
În urma impactului, adolescentul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Atât șoferița, cât și tânărul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri
Articolul următor
Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Ultima ora

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
ADMINISTRAȚIE

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...
ACTUALITATE

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Categorii

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
ADMINISTRAȚIE

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...
ACTUALITATE

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!
POLITICA

Comunicat de presă. Senator de Neamț – Paul Gheorghe despre proiectul „Apă potabilă la un preț corect”

Dacă un comunicator de la Kiseleff este mai puternic...
Politica Neamț

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție
ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale