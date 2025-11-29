Adolescent rănit cu drujba în timp ce tăia lemne

Un adolescent în vârstă de 16 ani a ajuns la spital după ce s-a rănit cu un motoferăstrău în timp ce tăia lemne.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, alarma a fost dată vineri, 28 noiembrie, în jurul orei 13:40, când o femeie a sunat la 112 anunțând că nepotul ei s-a accidentat la nivelul degetelor de la mână. La fața locului au intervenit polițiștii Secției Rurale Târgu Neamț, care au stabilit că minorul folosea drujba în gospodărie în momentul producerii accidentului.

Tânărul a fost transportat de urgență la o unitate medicală, unde medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Foto: imagine generică