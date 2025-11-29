lant drujba
Adolescent rănit cu drujba în timp ce tăia lemne

de Popa Denisa

Un adolescent în vârstă de 16 ani a ajuns la spital după ce s-a rănit cu un motoferăstrău în timp ce tăia lemne.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, alarma a fost dată vineri, 28 noiembrie, în jurul orei 13:40, când o femeie a sunat la 112 anunțând că nepotul ei s-a accidentat la nivelul degetelor de la mână. La fața locului au intervenit polițiștii Secției Rurale Târgu Neamț, care au stabilit că minorul folosea drujba în gospodărie în momentul producerii accidentului.

Tânărul a fost transportat de urgență la o unitate medicală, unde medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Bărbat găsit mort în albia unui pârâu. Poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă
Autoutilitară incendiată intenționat la Girov. Suspectul a fost prins și reținut de polițiști

