Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

de Popa Denisa

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din PodoleniUn minor în vârstă de 15 ani care se deplasa pe bicicletă, a fost rănit joi dimineață, 5 februarie, în jurul orei 06:00, după ce a fost acroșat de un autoturism într-o intersecție din comuna Podoleni.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în timp ce un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe strada Sfânta Treime, ajuns la intersecția dirijată prin indicatoare cu strada Emanoil Albu, nu ar fi acordat prioritate de trecere bicicletei.

În urma impactului, adolescentul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Testările efectuate de polițiști au arătat că șoferul nu consumase alcool, rezultatul fiind negativ. În schimb, în cazul minorului care se deplasa pe bicicletă a fost indicată o valoare de 0,018 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: IPJ Neamț

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului", ediția a XXXVI-a
Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului", ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...
Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.

Gripă aviară confirmată în Neamț

Primul caz de gripă aviară din acest an a...
FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri,...
Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași,...
