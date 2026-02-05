Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se deplasa pe bicicletă, a fost rănit joi dimineață, 5 februarie, în jurul orei 06:00, după ce a fost acroșat de un autoturism într-o intersecție din comuna Podoleni.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în timp ce un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe strada Sfânta Treime, ajuns la intersecția dirijată prin indicatoare cu strada Emanoil Albu, nu ar fi acordat prioritate de trecere bicicletei.

În urma impactului, adolescentul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Testările efectuate de polițiști au arătat că șoferul nu consumase alcool, rezultatul fiind negativ. În schimb, în cazul minorului care se deplasa pe bicicletă a fost indicată o valoare de 0,018 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: IPJ Neamț