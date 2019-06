O singură clasă de liceu pe filiera teoretică s-a pierdut în Neamț, anul acesta. Sunt 108 clase aprobate de Ministerul Educației Naționale pentru admiterea la liceu 2019-2020, față de 109 cerute de Inspectoratul Școlar Neamț. Clasa neaprobată a fost tăiată din cifra de școlarizare a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani și transformată în clasă de profesională și atribuită Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman. Clasele de învățământ profesional au crescut la 58 aprobate (față de 57 propuse de inspectorat), de la 33 de clase anul trecut, prin aplicarea procentului de 35% impus de minister. Ca să se ajungă la acest procent, inspectoratul școlar a luat în calcul media procentului de promovabilitate la bac pe ultimii 4 ani din fiecare liceu tehnologic. „Avem 166 de clase aprobate pentru admiterea din 2019-2020, cu 2 clase în plus față de anul trecut, când am avut 164 din care 33 de profesională. Asta, datorită fluctuației numărului de elevi. La teoretic, o singură clasă am pierdut față de anul trecut, cea de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani. La liceele tehnologice, clasele de liceu au fost transformate în clase de profesională. Aici, am transformat din liceu, în profesională, în funcțe de procentul de promovabilitate la bacalaureat, calculat ca medie a ultimilor 4 ani. Am luat acest criteriu general pentru a fi aplicat fiecărui liceu și pentru ca totul să fie transparent. De exemplu, dacă la un liceu tehnologic, promovabilitatea la bac a fost în medie 30% pe ultimii patru ani, atunci în acest procent au rămas clase de liceu, iar restul s-au transformat în clase de profesională. Toate unitățile de învățământ au rămas cu același număr de clase, cu excepția liceului Săbăoani unde, pe baza promovabilității la bacalaureat, au rămas fără o clasă de teoretic, care a fost atribuită ca o clasă de profesională Colegiului Tehnic „Danubiana”. În cifra de școlarizare pe acest an avem aprobate 3.024 de locuri la licee și 1.624 de locuri la școli profesionale”, a declarat prof. Elena Laiu, șefa Inspectoratului Școlar Neamț.

Cele 4.648 de locuri la clasa a IX-a pentru anul școlar următor sunt suficiente pentru numărul absolvenților de clasa a VIII-a din acest an și pentru numărul estimat de elevi care vin din alte județe. „Sunt 4.536 de elevi înscriși în clasa a VIII-a, cifră luată în calcul în luna ianuarie, la momentul întocmirii proiectului planului de școlarizare. Vom avea locuri suficiente și pentru cei repetenți, am luat în calcul și elevii care vin din alte județe la noi. Și pentru a nu supraaglomera clasele, raportat la elevii estimați să rămână repetenți în clasa a IX-a, acum. Toate aceste situații au fost prinse în proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, din care s-a pierdut, la Neamț, doar acea singură clasă de la Săbăoani”, a adăugat inspectorul general școlar Elena Laiu.

Broșura pentru admitere, cu distribuția locurilor, profilele și specializările pe licee, a fost trimisă în tipografie astăzi, 5 iunie 2019.

