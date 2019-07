The Entrepreneurship Academy oferă, în perioada 16-17 iulie, la Bucureşti (str. Semilunei, nr. 4-6) sau prin intermediul Skype, posibilitatea participării la o sesiune de admitere la universităţi din străinătate cu răspuns pe loc.

Universităţile care oferă această variantă inedită de admitere sunt: Anglia Ruskin University, Birmingham City University, Coventry University, NAVITAS, University of Essex, University of Greenwich, University of Hull, University of Middlessex, University of Northampton, University of Plymouth, University of Portsmouth, University of Sunderland, University of West London, University of Westminster și University of Worcester. Lor li se alătură HAN University of Applied Sciences din Olanda și The Entrepreneurship Academy din România.

“Pentru a putea participa la interviurile de admitere, absolvenții trebuie să prezinte foaia matricolă și diploma de bacalaureat sau licență (sau o adeverință, în lipsa lor), alături de dovada examenului pentru limba engleză, în funcție de criteriile necesare facultății la care aplică și un formular de aplicație, care poate fi descărcat de AICI. Lista universităților participante și formularul de înscriere sunt disponibile AICI. Participarea este gratuită”, precizează organizatorii. (ZCH NEWS)