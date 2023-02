Elevii de clasa a VIII-a pot intra la orice liceu doresc fără a mai parcurge probele admiterii, chiar începând din acest an. Șansa este de partea celor care în gimnaziu au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la olimpiadele naționale finanțate de Ministerul Educației (ME) și a celor care au obținut premii I, II sau III la competițiile internaționale din agenda ME. Regula se aplică în vară, potrivit ordinului 3.684 care a fost publicat pe 21 februarie în „Monitorul Oficial”. Olimpicii trebuie să parcurgă doar o procedură de înscriere cu documentele aferente, fără a mai da evaluarea națională, probele de aptitudini sau probele de limbă modernă/maternă.

„Înscrierea și repartizarea absolvenților, conform prezentei proceduri, se realizează până la data de 31 august 2023”, potrivit documentului citat de edupedu.ro. În promoția din acest an vor fi relativ puțini elevi olimpici, după doi ani de pandemie, dar cert este că ME a inclus în lista competițiilor naționale și internaționale admise la înscrierea fără examen cam aproape pe toate cele finanțate și recunoscute. Lista detaliată a acestora:

(C.I.)