Admitere 2026. Etapa a doua a repartizării computerizate. Ce se întâmplă în acest moment

Săptămâna debutează în educație cu cea de-a doua etapă a repartizării computerizate, în perioada 17 – 18 august 2026, în cadrul Admiterii 2026, moment în care se rezolvă cererile depuse în fiecare din cele șase județe ale Regiunii de Nord-Est. Comisiile județene de Admitere sunt cele care se ocupă de această dată de repartizarea computerizată, ea nu mai are loc la nivel național, ci local/județean.

Situația pe cele șase județe

Doar ISJ Neamț și instituția similară din Bacău au publicat date exacte cu numărul de absolvenți/candidați ce participă/au participat la această etapă.

O statistică a numărului de cereri ce se soluționează în aceste zile pe cele șase județe ale Regiunii Moldova, potrivit datelor oficiale ale Inspectoratelor Școlare Județene ar arăta, acum, astfel:

În județul Neamț – 162 de absolvenți de gimnaziu din județul Neamț, din care 13 ce nu au depus dosarul de înscriere la nicio unitate liceală (detalii puteți reciti aici). Toți candidații înscriși au fost repartizați în prima etapă. Județul Bacău – 445 de absolvenți au fost deja repartizați în etapa a II-a, încă de pe 13 august, potrivit ISJ Bacău (detalii regăsiți aici). ISJ Iași afișa pe 31 iulie un număr de 1.370 de locuri disponibile și doar 4 absolvenți nerepartizați, nu există date oficiale în acest moment despre numărul de cereri depuse de către candidații nemulțumiți de locuri primite la prima repartizare (ultimele comunicări oficiale le regăsiți aici). ISJ Suceava raportează doar 6 candidați nerepartizați în prima etapă -motivul fiind numărul insuficient de opțiuni bifate pe formularul tip de înscriere la liceu- dar și un număr de 1.100 de locuri disponibile. Nu există o raportare oficială a numărului de candidați care nu sunt mulțumiți de locurile primite după prima etapă de repartizare. La Botoșani, 1 singur absolvent nu a fost repartizat, existau 639 de locuri disponibile (lista locurilor poate fi accesată aici). Nici ISJ Botoșani nu a publicat un comunicat/informare despre situația absolvenților care doresc un alt loc decât cel primit la prima etapă.

ISJ Vaslui, publică doar lista de locuri disponibile (o puteți consulta aici).

Ca regulă generală, majoritatea ISJ-urilor preferă să publice cifrele exacte per total județ, de regulă, doar după validarea și repartizarea finală de către comisia județeană pentru Admitere, adică după data de 18 august 2026.

Ce categorii de absolvenți sunt repartizați la etapa a II-a

Repartizarea de astăzi, 17 august, este realizată direct de către Comisia județeană de Admitere din fiecare județ, condusă de inspectorul general școlar adjunct care a fost desemnat drept președinte.

Sunt repartizați acum:

Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă (nu este cazul în județul Neamț – au fost repartizați toți!).

Elevii care au fost repartizați în prima etapă, dar nu și-au depus dosarul de înscriere în termenul legal.

Absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Tot în aceste zile vor fi făcute publice pe site-ul oficial al fiecărui inspectorat școlar județean Inspectoratului Școlar al Județului respectiv rezultatele repartizării, urmând ca mâine, 18 august, acestea să fie transmise la Comisia Națională de Admitere.

Această repartizare nu mai poate fi modificată potrivit legii. Singura soluție legală ar mai putea fi, în cazurile în care locul primit este la o unitate liceală situată într-o altă localitate, situată la distanță mai mare de casă și în condițiile în care în proximitatea domiciliului există un alt liceu, transferul în timpul anului școlar, în vacanțele dintre module, cu respectarea limitei numărului de locuri per clasă, potrivit ultimelor norme legale.

Angela Croitoru