Adio adeverințe de domiciliu? Statul promite sfârșitul unei birocrații absurde pentru posesorii cărții de identitate electronice

de Vlad Bălănescu

Un proiect de act normativ anunță o schimbare importantă în relația dintre cetățean și instituțiile statului: românii care dețin carte de identitate electronică nu vor mai fi obligați să facă dovada domiciliului în fața autorităților.

Inițiativa vine după ce, în practică, mii de persoane s-au lovit de o situație paradoxală: deși aveau documente moderne, instituțiile le-au cerut în continuare adeverințe de domiciliu. Motivul? Lipsa cititoarelor pentru noile cărți de identitate și imposibilitatea de a accesa datele din cip.

Statul recunoaște: cetățenii sunt puși inutil pe drumuri

Proiectul critică direct practica actuală, în care oamenii sunt obligați să demonstreze informații pe care statul le deține deja.

Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale”, se arată în document.

Autorii proiectului admit că această practică „întreține o birocrație redundantă" și contrazice obiectivele de modernizare a administrației.

Verificări directe în loc de hârtii

Conform noilor prevederi, orice informație necesară va putea fi verificată direct în Registrul național de evidență a persoanelor, fără a mai pune cetățeanul pe drumuri pentru documente suplimentare.

În același timp, instituțiilor li se interzice să mai solicite sau să rețină copii ale actelor de identitate. Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi între 2.000 și 3.000 de lei. Măsura se aplică nu doar instituțiilor publice, ci și entităților private care prestează servicii de interes public.

Între intenție și realitate

Deși proiectul promite o simplificare reală, rămâne de văzut cât de rapid vor reuși instituțiile să se adapteze, în condițiile în care lipsa infrastructurii – inclusiv a cititoarelor pentru noile buletine – a generat tocmai problemele pe care legea încearcă acum să le corecteze.

Pentru mulți români, schimbarea ar putea însemna, în sfârșit, mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai puțin timp pierdut la ghișeu. (M.N.)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Bacău. Apartament în flăcări de la o lumânare – o femeie a fost găsită inconștientă
Botoșani. 22 de permise de conducere reținute și amenzi de 200.000 lei

Cum sunt compensați cei care lucrează în perioada sărbătorilor pascale

În minivacanța de patru zile de Paște nu toți...
Botoșani. 22 de permise de conducere reținute și amenzi de 200.000 lei

22 de conducători auto au pierdut permisul de conducere...
Bacău. Apartament în flăcări de la o lumânare – o femeie a fost găsită inconștientă

Un puternic incendiu a avut loc în noaptea de...
Liniștea sărbătorilor pascale, asigurată de lucrătorii MAI

Polițiștii, pompierii și jandarmii nu au liber în perioada...
PAȘTE 2026 Urarea președintelui Consiliului Județean Neamț și al PSD Neamț – Daniel Harpa

FELICITĂRI PAȘTE 2026

