Un subiect mai degrabă destinat tabloidelor de can-can face valuri la Târgu Neamț. Protagoniști, un polițist și fosta lui nevastă. Care se ceartă de vreo doi ani, dar de data aceasta lucrurile par să o fi luat razna. Fosta nevastă îl acuză pe fostul ei soț că o hărțuiește și o intimidează folosindu-se de uniforma de polițist a acestuia. Și de atribuțiile funcției. Luminița Negurici a apelat la presă, în speranța că șefii fostului ei soț, Narcis Negurici vor lua măsuri, așa fel încât ea să nu mai fie șicanată, oprită în trafic, amendată doar din răzbunare, de către fostul ei soț, polițist la Serviciul de Ordine Publică din Târgu Neamț. Și, mai nou, conform declarațiilor sale, chiar lovită și târâtă pe jos de fostul soț în momentul în care astăzi, 11 octombrie, la ora 17 a mers să-și ia fetița, conform programului stabilit de comun acord la notar. În data de 10 octombrie a depus o plângere împotriva fostului ei soț la IPJ Neamț:

”Un abuz în serviciu al fostului meu soț!”

”În data de 09.10.2019, la ora 11,45, în timp ce mă aflam pe bd. Ștefan cel Mare, în zona centrală a orașului Târgu Neamț am fost blocată în trafic de către un echipaj de poliție format din 4 persoane (3 polițiști și un jandarm). Un agent din echipaj, pe nume Florin Tărnăucă a scos un telefon mobil pe care îl ținea în mână, cu camera foto-video îndreptată spre mine. Cel de-al doilea polițist s-a recomandat ca fiind agent Negurici Dumitru Narcis. Acesta din urmă mi-a cerut actele personale și cele ale mașinii, precum și dovada că folia de pe portierele din spate este omologată, și de asemenea, mi-a cerut ca să îi prezint cele două triunghiuri reflectorizante, trusa medicală și extinctorul.

I-am dat agentului Negurici actele mele, certificatul de înmatriculare și asigurarea RCA a mașinii, urmând să caut în mașină și celelalte documente cerute de acesta. Din păcate, modul abuziv al agenților care m-au intimidat și m-au speriat, m-au făcut să rămân efectiv blocată în mașină. Eu știam că am folie omologată pe geamul portierelor din spate, iar pe geamurile din față nu dețin folie, deoarece mașina este prevăzută din fabrică cu geamuri cu tentă mai închisă la culoare. De asemenea, știam și faptul că dețin în momentul opririi de către agenți, trusa medicală, extinctor și cele 2 triunghiuri reflectorizante, dar având în vedere că am fost blocată de o mașină de poliție din care a coborât, printre alții, și fostul soț, agentul Narcis Negurici și un alt coleg care mă filma, m-am panicat și am intrat într-o stare de șoc, declarând verbal că nu reușesc să găsesc în mașină ceea ce mi s-a cerut. Deși, repet, aveam în mașină toate cele necesare pentru ca acest control de rutină ( cum a afirmat fostul soț că ar fi) să decurgă normal. (Vezi mai jos momentul disputei din trafic).

”Agentul Narcis Negurici mi-a aplicat o amendă de aproximativ 1.900 lei și mi-a rupt certificatul de înmatriculare al mașinii eliberându-mi o dovadă de circulație pe drumurile publice pentru 15 zile, motivând faptul că nu dețin folie omologată pe geamurile din față. Acest lucru m-a determinat ca să nu semnez procesul verbal de contravenție, deoarece afirmațiile agentului Negurici nu erau reale, el bazându-se doar pe unele supoziții, el neavând în dotare niciun aparat pentru a verifica cele spuse de el. Eu consider că evenimentul din data de 09.10.2019 este un abuz în serviciu al fostului meu soț, agentul Narcis Dumitru Negurici, persoană de care am divorțat pe 12.01.2018, dar din cauza faptului că există deschis un proces în instanță pentru stabilirea domiciliului copilului minor rezultat din căsătoria noastră, acest personaj mă ține într-o teroare continuă. Mă urmărește, mă bruschează, mă înjură și mă jignește, de multe ori fiind la volanul mașinii de serviciu.”



Oprire premeditată, cu ajutorul unui coleg?

” Am convingerea că oprirea de pe data de 09.10.2019 a fost premeditată, fostul soț anunțându-mă pe 05.10.2019, ora 20,45 ca să o iau pe fetița mea, Daria Maria, la ora 12 de la școală, pe data de 09.10.2019, dar că îmi va spune sigur în seara zilei de 08.10.2019. În seara zilei de 08.10.2019 acesta nu a mai spus nimic despre acest subiect. Pe data de 09.10.2019, ora 08,19, fostul soț mi-a trimis un sms prin care mă anunța că are o ședință și că e posibil ca să nu o poată lua pe fată la ora 12. Eu discutasem în prealabil cu doamna învățătoare a fetiței care mi-a spus că pe data de 09.10.2019, Daria Maria poate sta la școală până la ora 16, deoarece era after school. Așa încât eu l-am informat pe fostul soț că nu înțeleg de ce trebuie luată la 12. El a trimis un sms în care spune: azi nu am bani de after. Ca să închei discuția, i-am spus că o pot lua eu pe fetiță la 12 de la școală. În jurul orei 11, pe data de 09.10.2019 m-am prezentat la secția 4 Poliție Târgu Neamț, deoarece trebuia să fiu audiată în urma unei plângeri făcute de fostul soț, care era la volanul unei mașini de poliție și se îndrepta spre blocul unde locuiesc. Până am parcat mașina în zona Poliției Târgu Neamț, fostul meu soț a reușit să parcheze și el tot acolo. Având în vedere că era ora 11, l-am întrebat dacă a terminat ședința și dacă o mai iau eu pe fetiță. Acesta mi-a zâmbit arogant și nu mi-a răspuns. L-am lăsat și am intrat în incinta Poliției pentru a fi audiată. În jurul orei 11,45 am plecat spre centrul orașului, moment în care, după circa 10 minute am observat în spatele meu o mașină de poliție care a pus în funcțiune girofarele. Inițial, nu mi-am dat seama să fi greșit cu ceva, dar am tras totuși pe dreapta, sperând să fac loc mașinii de poliție, pentru a trece de mine. Mașina poliției nu doar că nu a înaintat, ba chiar mi s-a postat în fața mașinii mele, forțându-mă să frânez brusc și blocându-mi vizibilitatea. Din acea mașină au coborât 4 persoane, mai exact un jandarm și trei polițiști. Agentul Tărnăucă era pregătit cu un telefon mobil pe care l-a ținut mereu îndreptat spre mine. Am relatat aceste aspecte pentru că, repet, am bănuiala că fostul meu soț a plănuit acest moment, acesta făcând tot ce îi stă în putință ca să mă denigreze, să mă alunge din viața copilului meu și să mă pedepsească, pentru că am deschis un nou proces la Piatra Neamț. Consider că a abuzat de funcția pe care o are pentru a mă intimida., acest abuz în serviciu fiind în formă continuată, deoarece nu ar fi pentru prima dată când mă urmărește în timpul lui liber sau în timpul serviciului. Am bănuiala că nici pe 09.10.2019, ora 12, el nu era de serviciu. El profită de faptul că este polițist și își sună colegii pe care îi cheamă la ușa locuinței mele, atunci când consideră el necesară intervenția Poliției. Ba chiar a apelat și serviciul 112, pentru că nu știa nimic de copilul lui, acest fapt fiind unul neadevărat.”

Conduce mașini neînmatriculate sub influența alcoolului

”Mai arăt și faptul că fostul soț, agentul Narcis Negurici deține două autoturism care nu sunt înmatriculate pe numele lui, autoturisme cu care circulă sau a circulat fără a avea polița RCA valabilă, și nici alte acte obligatorii pentru a circula pe drumurile publice. Este vorba despre un autoturism marca Ford, cu nr.de înmatriculare SV 75 FIL și un autoturism marca Mercedes, cu nr de înmatriculare NT 10 RUI. Aceste autoturisme sunt conduse de fostul soț chiar și când acesta este sub influența băuturilor alcoolice, acest lucru fiind confirmat de către el, și de către fetița noastră minoră, dar și de către alți amici de-ai lui. El nu consideră că face ceva ilegal, atâta timp cât trece cu acele mașini chiar și prin anumite filtre ale colegilor lui, deoarece consideră că nu are nimeni curajul de a îl opri în trafic.”

Narcis Negurici a refuzat, vineri, 11 octombrie, să comenteze în vreun fel acuzațiile aduse de către fosta sa soție. Șeful său direct, comisarul sef Neculai Preda ne-a declarat că: ”Polițistul Narcis Negurici a constatat o contravenție în trafic și a luat măsurile legale. Doamna în cauza se poate adresa Judecătoriei, pentru a contesta în instanță procesul verbal. Poate ar fi fost mai bine ca nu agentul Negurici să fi întocmit procesul verbal, ci un coleg de-al lui. Oricum, în acest caz este o disputa familiala pe care cei doi trebuie sa si-o rezolve în mod amiabil și civilizat.”

Din păcate, în jurul orei 17, când Luminița Negurici a ajuns la blocul unde locuiește fostul soț în Vânători, a avut, spune ea, parte de o nouă surpriză neplăcută: „La ora 17 trebuia să îmi iau fetiţa de la domiciliul fostului soţ, de la blocul din centrul comunei Vanatori. Am ajuns pe la ora 16,40. Când a ieşit cu fetiţa în faţa blocului mi-a zis că fetiţa nu vrea să meargă cu mine, dar eu am încercat să stau de vorbă cu ea, pentru că ştiu sigur că îşi dorea. Dar el era mereu lângă mine şi fetiţă şi încerca să o ia cu el. Atunci, văzând că fata comunica cu mine a început să tragă de mine şi m-a târât pe jos, pe pietriş. În timp ce mă târa pe jos mă filma şi cu telefonul lui personal. Apoi mi-a smuls fata din mână şi a plecat cu ea. Am sunat la 112, iar după 15 minute mă sună cineva de la postul de poliţie de la Vânători şi îmi spune să mă prezint eu la postul de poliţie. Cu dureri şi răni la picioare şi mâini am fost la postul de poliţie din comună şi am depus o plângere în prezenţa şefului de post, domnul Ticu. Acesta l-a sunat pe domnul comisar şef Neculai Preda, informându-l de ce s-a întâmplat. Plângerea am înţeles că va ajunge şi la Poliţia Târgu Neamţ, dar şi la IPJ Neamţ. Mâine dimineaţă la ora 8 ar trebui să merg iar la domicliul fostului soţ să încerc să îmi iau fetiţa. Dar îmi e şi frică să mai merg, că nu ştiu ce voi mai păţi. Îmi este frică. El ar fi în stare să bage şi cuţitul în mine ”.

O dispută între doi foști soți, la mijloc fiind un soarta unui copil. Unul dintre ei poartă uniformă și se pare că și-a folosit funcția pentru a-și șicana și intimida fosta soție.

C.T. STURZU