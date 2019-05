ACTUALIZARE: Potrivit Poliției Neamț, accidentul s-a produs după ce un bărbat de 35 de ani, din Piatra Neamț, aflat la volanul mașinii, a intrat pe DN 15, de pe strada Plantelor, fără să acorde prioritate autoturismului condus pe DN 15 de un bărbat, de 39 de ani, din București. „Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat Georgiana Moșu, ofițerul de presă al Poliției Neamț. (C.I.)

ACTUALIZARE: Femeia rănită este gravidă în cinci luni, are 30 de ani și este din București, iar fetița are 2 ani și este ușor panicată. Ambele sunt investigate la această oră la UPU Piatra Neamț. „În acest moment, pacienta, însărcinată în 21 de săptămâni, acuză dureri abdominale și de coloană cervicală. I s-a făcut un ecograf, urmează să fie consultată neurologic și ginecologic. Fetița nu are traumatisme, dar este foarte speriată și plânge”, a precizat Victor Marghidan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgențe Neamț. Urmează ca investigațiile medicale să arate dacă fătul a fost afectat. Deocamdată se știe că femeia gravidă stătea pe bancheta din spate a mașinii și purta centura. În accident au mai fost răniți și doi bărbați. Medicul de pe ambulanță a evaluat starea celor patru victime și toți au fost aduși cu ambulanțele la spitalul din Piatra Neamț. (C.I.)

ACTUALIZARE: Fotografii de la accidentul de la Dumbrava Roşie (FOTO: Sebastian BĂDIŢA):

Astăzi, cu câteva minute înainte de ora 12:00, două mașini s-au ciocnit pe DN 15, la Dumbrava Roșie. O femeie gravidă și un copil au fost răniți și sunt transportați la spital. Din primele informații, pompierii s-au deplasat cu autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, dar nu erau persoane blocate în mașini. Femeia și copilul erau pasageri, alături de alți doi adulți, într-una din cele două mașini, potrivit lui Adrian Rotaru, ofițerul de presă al ISU Neamț. Accidentul s-a produs în fața primăriei din localitate. Vom reveni. (C.I.)