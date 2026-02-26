SOCIALACTUALITATE

Activități dedicate Zilei Protecției Civile

de Vlad Bălănescu

În fiecare an, pe 28 februarie, se marchează Ziua Protecției Civile. La 93 de ani de la înființarea Protecției Civile ISU Neamț organizează o serie de activități care se vor încheia cu un exercițiu de alarmare în școli. Pe 28 februarie va avea loc o serie de evenimente menite a reaminti importanța protecției civile. Cu începere de la ora 10:00, în incinta centrului comercial Shopping City Piatra-Neamț, vor fi desfășurate activități de informare preventivă unde vor fi prezentate măsuri de comportare în cazul producerii unei situații de urgență, demonstrații privind acordarea primului ajutor medical de urgență și oferta educațională a instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile I.G.S.U. Activități similare au loc la centrul comercial Roman Value Center și Kaufland Târgu Neamț.

Activități dedicate Zilei Protecției CivileÎn perioada 28 februarie – 4 martie vor fi „Zilele Porților Deschise”, în toate subunitățile ISU Neamț, prilej cu care va fi prezentată tehnica de intervenție în caz de dezastre, modul de folosire a acesteia precum și modul de comportare în cazul producerii acestora, iar pe 1 martie va fi „Ziua Informării Preventive” în lăcașurile de cult. În următoarea zi va fi organizată Convocarea semestrială de pregătire cu șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență/personalul de specialitate.

Activități dedicate Zilei Protecției CivileÎn data de 4 martie, la ora 09:45 se va desfășura exercițiul „Miercurea Sirenelor”. Va fi verificat modul de funcționare al celor 248 mijloace de alarmare publică din județ. Prin modul de acționare al acestora, există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice. Aceștia nu trebuie să intre în panică, fiind vorba doar despre un exercițiu, ce are ca scop cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și a măsurilor ce trebuie adoptate în situația manifestării unor factori de risc”, anunță ISU Neamț. În aceeași zi și la aceeași oră, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, se va organiza și desfășura, în toate unitățile de învățământ din județ, un exercițiu de evacuare în caz de cutremur, în cadrul campaniei naționale „Nu tremur la cutremur”. (G. S.)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
