Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată

Verificările efectuate de funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Neamț pe parcursul lunii aprilie au scos la iveală nereguli care au fost sancționate cu amenzi care au depășit 578.000 lei. „În luna aprilie la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au fost realizate 139 de acțiuni de control din care 87 în domeniul relațiilor de muncă și 52 în domeniul securității și sănătății în muncă. Ca urmare a finalizării acestor acțiuni au fost dispuse 121 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 57 de angajatori și 9 persoane fizice au fost sancționate cu 75 sancțiuni contravenționale, din care 15 amenzi în cuantum de 578.300 lei și 24 de avertismente”, conform ITM Neamț.

În ce privește sănătatea și securitatea în muncă 21 de angajatori au fost sancționați cu 14 amenzi care au însumat 53.000 de lei. Luna trecută în județul Neamț au fost înregistrate 11 accidente de muncă, cele mai multe fiind provocate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și căderea de la același nivel. Din păcate unul dintre accidente s-a soldat cu decesul lucrătorului.

În domeniul relațiilor de muncă inspectorii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale din care 37 de amenzi care au totalizat 524.800 de lei și 15 avertismente. „La 11 angajatori au fost identificate 14 persoane care prestau muncă nedeclarată. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazurile de muncă nedeclarată sunt exploatare forestieră, restaurante, baruri, comerț, taxi, construcții, depozitări și spălarea și curățarea articolelor textile”, mai arată sursa citată.