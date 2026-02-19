Activitatea ITM Neamț în prima lună din 2026 – controale și amenzi de 330.000 lei

Funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au continuat verificările în domeniul relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă, iar în prima lună din acest an au aplicat sancțiuni de circa 330.000 lei. Pe relațiile de muncă au fost 82 de controale iar în celălalt domeniu s-au făcut 55 de verificări. „Au fost dispuse 104 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 54 de angajatori și 12 persoane fizice au fost sancționate cu 39 de amenzi în cuantum de 331.500 lei și 31 de avertismente”, anunță ITM Neamț.

În ce privește sănătatea și securitatea în muncă au fost controlați 27 de angajatori iar în urma neregulilor descoperite în teren au fost dispuse 18 amenzi de 83.000 lei și 13 avertismente. În ianuarie în județul Neamț au fost 19 evenimente de muncă iar din fericire nici unul nu a fost mortal. Cele mai multe au fost cauzate de accidente rutiere, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și căderea de la mică înălțime.

În domeniul relațiilor de muncă au fost depistate nereguli sancționate cu 248.500 lei și 18 avertismente. Au fost găsite 7 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 6 fără a avea încheiat contract de muncă și una lucra fără ca angajatorul să transmită elementele contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților. Munca la negru a fost în domenii precum comerț, agenție imobiliară, service auto, restaurant, panificație și transport rutier de mărfuri.