Activitate intensă pentru ISU Neamț. Peste 140 de misiuni în doar 5 zile

Pompierii din Neamț au avut peste 140 de intervenții în doar cinci zile, cele mai multe fiind urgențe medicale gestionate de echipajele SMURD, dar și incendii, accidente rutiere și misiuni pentru protejarea populației.

În perioada 9-13 aprilie, salvatorii au intervenit la 116 cazuri medicale, dintre care 21 au fost gestionate de echipajele de terapie intensivă mobilă. În același interval, au fost înregistrate 9 incendii, inclusiv la coșuri de fum și vegetație uscată, 5 acțiuni pentru sprijinirea persoanelor, 9 misiuni pentru protecția comunităților și o intervenție pirotehnică.

Un incendiu important a avut loc pe 9 aprilie în comuna Negrești, unde flăcările au cuprins acoperișul unei case și o anexă gospodărească. Aproximativ 150 de metri pătrați din acoperiș au fost distruși, iar bunuri din trei camere au fost afectate. O femeie de 88 de ani a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital. Cauza probabilă a fost un coș de fum neprotejat termic.

În aceeași zi, pompierii au intervenit în municipiul Piatra Neamț pentru a debloca ușa unui apartament de pe strada 1 Decembrie 1918. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 75 de ani care avea nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Pe 10 aprilie, un incendiu izbucnit în comuna Dobreni a distrus o anexă în care erau depozitate scule și materiale combustibile și a afectat parțial locuința din apropiere. Pompierii au evacuat două butelii pentru a preveni o posibilă explozie. Focul ar fi pornit de la un conductor electric defect.

Tot pe 10 aprilie, pe strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț, două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier. O tânără de 22 de ani a fost rănită și transportată la spital, iar pompierii au intervenit pentru curățarea carosabilului.

În comuna Alexandru cel Bun, un incendiu a afectat acoperișul unei locuințe din satul Vădurele, unde au ars aproximativ 120 de metri pătrați și bunuri din mansardă. O femeie de 69 de ani a suferit un atac de panică, iar cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric.

Pe 11 aprilie, pompierii au intervenit și la două incendii de vegetație uscată. În ștrandul municipal din Roman, focul a afectat aproximativ 5000 de metri pătrați, cel mai probabil din cauza unei țigări aruncate la întâmplare. Un alt incendiu a avut loc în satul Buruienești, comuna Doljești, unde au ars aproximativ 200 de metri pătrați din cauza focului deschis în spații neamenajate.

Intervențiile din această perioadă arată ce volum ridicat de solicitări au avut pompierii nemțeni.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț