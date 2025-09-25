ACTUALITATEEDUCATIENEAMȚ

Activitate educativă la școala din Răucești după incidentul violent dintre eleve

de Popa Denisa

După incidentul violent petrecut recent în baia Școlii din Răucești, unde mai multe minore de 12 și 14 ani au fost implicate într-o bătaie, polițiștii au organizat o activitate preventiv-educativă menită să reducă riscul unor astfel de situații.

Miercuri, 24 septembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au desfășurat întâlniri cu elevii de la Școala Profesională Oglinzi și Școala nr. 1 Răucești. Aproximativ 75 de copii au participat la activitatea interactivă, în cadrul căreia au fost abordate teme de actualitate precum bullying-ul, cyberbullying-ul și violența în școli.

De asemenea, oamenii legii au discutat și despre importanța respectării regulilor de circulație, având în vedere că mulți dintre elevi se deplasează singuri spre școală, folosind biciclete sau trotinete.

Potrivit IPJ Neamț: „Scopul principal al acestei inițiative este de a preveni și de a încuraja un climat de siguranță și responsabilitate în rândul elevilor”.

Despre incidentul care a dus la declanșarea acestor măsuri puteți citi mai multe aici, aici și aici.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
