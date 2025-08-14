WhatsApp Image 2025 08 14 at 09.08.19O nouă etapă a fost marcată, miercuri, 13 august, când, echipelor care asigură curățarea deșeurilor pe luciul de apă al lacului Izvorul Muntelui, li s-a alăturat operatorul Hidroelectrica, firma Green Atlantic SRL. Angajații și utilajele acestei firme lucrează la deschiderea unei noi platforme de operare pentru scoaterea din apă a plutitorilor.

Prefectul de Neamț, Adrian Bourceanu, a efectuat o nouă vizită de lucru, la fața locului, însoțit de conducerea ABA Siret – directorul general Relu Adam și directorul de investiții Cosmin Muscalu – pentru a evalua stadiul intervențiilor, a coordona acțiunile în desfășurare și a sprijini mobilizarea resurselor necesare.

“Activitățile de curățare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz au fost desfășurate de o echipă comună formată din 65 de persoane, reprezentând toate instituțiile implicate:

  • WhatsApp Image 2025 08 14 at 09.07.4627 – Apele Române
  • 20 – Hidroelectrica
  • 18 – Direcția Silvică

Utilaje utilizate

  • Apele Române: 3 bărci, 1 utilaj plutitor pentru colectarea deșeurilor, 2 excavatoare cu cupă braț lung, 1 excavator cu cupă braț scurt, 1 buldoexcavator, 2 excavatoare cu graifer
  • Direcția Silvică: 4 mașini cu macara graifer, 5 camioane, 2 încărcătoare frontale
  • Hidroelectrica: 3 bărci

Această mobilizare face parte din programul permanent de întreținere și protecție a acumulării Izvorul Muntelui, având ca obiectiv siguranța barajului, conservarea mediului și valorificarea potențialului turistic al zonei”, precizează Instituția Prefectului Neamț într-un comunicat de presă.WhatsApp Image 2025 08 14 at 09.08.00

Angela Croitoru

