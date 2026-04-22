ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Acțiuni preventive în școli din Neamț. Polițiștii îi învață pe elevi despre siguranță, bullying și trafic rutier

de Popa Denisa

Polițiștii nemțeni au ajuns în școli pentru a-i învăța pe elevi cum să se protejeze de pericole și cum să adopte un comportament responsabil, atât în viața de zi cu zi, cât și în trafic.

Pe 21 aprilie, la Vânători-Neamț, polițiștii din cadrul Postului de Poliție local, împreună cu reprezentanți ai Biroului de Siguranță Școlară Neamț și specialiști ai Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău, au desfășurat activități preventive la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Neculau”.

Elevii au discutat deschis cu oamenii legii despre bullying, traficul de persoane, consumul de substanțe interzise, răspunderea penală a minorilor, pornografia infantilă și absenteismul școlar. Scopul întâlnirii a fost creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la riscurile din societate.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au desfășurat activități similare și la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, unde 116 elevi au participat la sesiuni interactive de educație rutieră.

Un moment important al întâlnirii a fost constituirea unei patrule școlare, menită să crească siguranța elevilor și să îi responsabilizeze în respectarea regulilor de circulație. Elevii au învățat cum să circule corect ca pietoni și ce riscuri implică nerespectarea regulilor de trafic.

„Prin această inițiativă, se urmărește formarea unui comportament preventiv în rândul elevilor și implicarea activă a acestora în menținerea unui climat de siguranță în zona școlii”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

SOCIAL

INFRACȚIONAL

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

SOCIAL

Categorii

SOCIAL

INFRACȚIONAL

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

SOCIAL

Social Neamț

Justiţie Neamţ

ACTUALITATE

