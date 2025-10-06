Acțiuni în forță ale poliției în Neamț. Sancțiuni de peste 55.000 de lei și furt de arbori cercetat penal

În perioada 4 – 6 octombrie, polițiștii din Neamț au desfășurat mai multe acțiuni și controale, vizând combaterea delictelor silvice, menținerea ordinii publice și identificarea șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră.

Pe data de 4 octombrie, polițiștii din Săvinești au oprit pentru control doi transportatori de material lemnos din județul Suceava. În urma verificărilor, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.000 de lei, iar cantitatea de 3,27 metri cubi de lemn a fost confiscată.

Ziua următoare, la Săbăoani, oamenii legii au descoperit un transport ilegal de cherestea. Au fost ridicați 18,56 metri cubi de material lemnos din rășinoase, în valoare de peste 13.000 de lei, și s-au aplicat șapte sancțiuni contravenționale, amenzile însumând 26.000 de lei. Tot pe data de 5 octombrie, un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Văratec a anunțat poliția după ce a surprins persoane necunoscute sustrăgând lemn dintr-o pădure din satul Magazia. Două atelaje încărcate cu lemne au fost depistate și conduse la cantonul silvic, unde s-a stabilit că transportau 2,15 metri cubi de fag. În cauză a fost deschis dosar penal pentru furt de arbori.

Tot pe 5 octombrie, polițiștii din cadrul Secției Ștefan cel Mare au derulat o amplă acțiune pentru prevenirea infracționalității stradale și a abaterilor rutiere. În doar câteva ore, au fost aplicate 142 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 21.000 de lei. Cele mai multe dintre acestea au vizat nereguli în trafic și tulburarea ordinii publice. În același timp, au fost reținute trei permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Polițiștii au intervenit și în mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului sau fără permis. În noaptea de 6 octombrie, un tânăr de 24 de ani din Târgu-Neamț a fost prins la volan în localitatea Pipirig cu o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. La Tupilați, un alt tânăr, de 18 ani, din Iași, a fost depistat conducând un autoturism deși avea permisul suspendat. În localitatea Oglinzi, un șofer de 19 ani a fost surprins la volan fără a deține permis de conducere, având o alcoolemie de 0,56 mg/l.

Pentru toate aceste fapte au fost întocmite dosare penale, iar polițiștii continuă cercetările.