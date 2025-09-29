ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Acțiuni în forță ale IPJ Neamț. Permise reținute, certificate retrase și lemn confiscat

de Vlad Bălănescu

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 26–28 septembrie, ample acțiuni pe raza mai multor localități, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice.
Pe 27 septembrie, controalele s-au concentrat pe zonele Secțiilor de Poliție Rurală Borlești și Săvinești. Cu efective sporite și sprijin din partea Jandarmeriei Neamț și Inspectoratului Teritorial de Muncă, oamenii legii au legitimat 430 de persoane și au verificat 270 de autovehicule. Au fost aplicate 75 de sancțiuni contravenționale, un permis de conducere a fost reținut, 7 certificate de înmatriculare retrase și un set de plăcuțe de înmatriculare ridicate.

O zi mai târziu, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, însumând peste 9.800 de lei, și au confiscat peste 15 metri cubi de material lemnos.

Totodată, între 26 și 27 septembrie, polițiștii din Secția Rurală Săbăoani au derulat o acțiune similară, în urma căreia au aplicat 16 sancțiuni și au confiscat peste 12 metri cubi de lemn.Acțiuni în forță ale IPJ Neamț. Permise reținute, certificate retrase și lemn confiscat

Acțiunile poliției vor continua și în perioada următoare, pentru a spori siguranța cetățenilor și a combate ilegalitățile din județ.

Foto: IPJ Neamț

