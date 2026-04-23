Acțiuni ale poliției în Neamț. Două rețineri și o încarcerare

Polițiștii nemțeni au pus în aplicare mai multe măsuri legale în cursul zilei de 22 aprilie, vizând persoane cercetate pentru infracțiuni grave.

În jurul orei 08:00, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au executat două mandate de aducere emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani și o femeie de 36 de ani, ambii din Piatra Neamț, pe numele cărora autoritățile din Belgia au emis mandate europene de arestare.

„Față de aceștia se efectuează cercetări pentru săvârșirea, în calitate de autori, a infracțiunii de trafic de ființe vii având ca scop practicarea prostituției, fapta prevăzută de codul penal Belgian. Cei doi au fost prezentați procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în CRAP Bacău”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au depistat un tânăr de 22 de ani, din Dumbrava Roșie, dat în urmărire națională. Pe numele acestuia fusese emis, pe data de 8 aprilie, un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani de închisoare pentru furt calificat în formă continuată și tentativă la furt calificat.

Tânărul a fost găsit la domiciliu și ulterior încarcerat la Penitenciarul Bacău.

