Acțiuni ale IPJ Neamț în ultimele 48 de ore. Sute de sancțiuni, permise reținute și șoferi prinși băuți la volan

Polițiștii din județul Neamț au desfășurat, în ultimele 48 de ore, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, intervenind la zeci de evenimente și aplicând sute de sancțiuni.

Potrivit datelor transmise de IPJ Neamț, oamenii legii au intervenit la 56 de evenimente, dintre care 46 au fost sesizate prin apeluri la 112. În urma controalelor, au fost aplicate 389 de sancțiuni contravenționale, dintre care 162 au fost avertismente scrise.

Pe linie rutieră, polițiștii au constatat 6 infracțiuni și au reținut 28 de permise de conducere. Dintre acestea, 13 au fost pentru depășirea vitezei legale, 4 pentru conducere sub influența alcoolului, iar 7 pentru alte abateri. Totodată, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare.

În cazurile de violență domestică, polițiștii au emis 6 ordine de protecție provizorii.

Acțiuni în teren

Polițiștii Secției Rurale Bicaz, împreună cu cei din cadrul Poliției Orașului Bicaz, au desfășurat la data de 22 martie, o acțiune în localitatea Borca. Au fost legitimate 97 de persoane și verificate 25 de autovehicule, fiind aplicate 20 de sancțiuni în valoare totală de 6125 de lei.

În cadrul aceleiași acțiuni, au fost puse în executare două mandate de aducere, iar 15 persoane au fost duse la sediul poliției pentru verificări. Dintre acestea, 7 au fost amprentate. De asemenea, au fost verificate 4 persoane aflate în arest la domiciliu.

Tot pe 22 martie, în municipiul Roman, polițiștii au organizat o acțiune de amploare, cu efective mărite, pentru prevenirea faptelor violente și menținerea ordinii publice. În doar câteva ore, au fost legitimate 205 persoane și controlate 168 de autoturisme.

Au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, a fost confiscată suma de 232 de lei și aproape un metru cub de material lemnos. De asemenea, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare, precum și un set de plăcuțe de înmatriculare. În timpul acțiunii, au fost verificate și 19 societăți comerciale, inclusiv baruri și săli de jocuri.

