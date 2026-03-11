Acțiunea „SEATBELT” la Neamț. Controale pentru purtarea centurii de siguranță și transportul copiilor în mașină

În această săptămână are loc acțiunea „SEATBELT”, o campanie de prevenire desfășurată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în perioada 9-15 martie. Activitatea face parte dintr-o inițiativă europeană coordonată de Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – ROADPOL, care urmărește creșterea gradului de siguranță în trafic.

Campania are ca scop principal conștientizarea participanților la trafic asupra importanței utilizării centurii de siguranță, dar și a respectării altor reguli. Printre acestea se numără evitarea utilizării telefonului mobil la volan și folosirea căștilor de protecție omologate de către motocicliști sau conducătorii de mopede.

Potrivit IPJ Neamț: „Polițiștii rutieri vor efectua controale pe parcursul întregii săptămâni, urmărindu-se gradul de folosire a centurii de siguranţă, atât de către conducătorii auto cât şi de către pasagerii din autovehicule, respectarea regulilor privind transportul copiilor în autovehicule, precum și verificarea respectării normelor privind utilizarea telefonului mobil la volan și utilizarea căștilor de protecție omologate”.

Acțiunea „SEATBELT” se desfășoară simultan în mai multe țări europene, obiectivul comun fiind reducerea numărului de victime din accidentele rutiere prin responsabilizarea participanților la trafic.

Video: IPJ Neamț