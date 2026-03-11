ACTUALITATENEAMȚ

Acțiunea „SEATBELT” la Neamț. Controale pentru purtarea centurii de siguranță și transportul copiilor în mașină

de Popa Denisa

În această săptămână are loc acțiunea „SEATBELT”, o campanie de prevenire desfășurată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în perioada 9-15 martie. Activitatea face parte dintr-o inițiativă europeană coordonată de Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – ROADPOL, care urmărește creșterea gradului de siguranță în trafic.

Campania are ca scop principal conștientizarea participanților la trafic asupra importanței utilizării centurii de siguranță, dar și a respectării altor reguli. Printre acestea se numără evitarea utilizării telefonului mobil la volan și folosirea căștilor de protecție omologate de către motocicliști sau conducătorii de mopede.

Potrivit IPJ Neamț: „Polițiștii rutieri vor efectua controale pe parcursul întregii săptămâni, urmărindu-se gradul de folosire a centurii de siguranţă, atât de către conducătorii auto cât şi de către pasagerii din autovehicule, respectarea regulilor privind transportul copiilor în autovehicule, precum și verificarea respectării normelor privind utilizarea telefonului mobil la volan și utilizarea căștilor de protecție omologate”.

Acțiunea „SEATBELT” se desfășoară simultan în mai multe țări europene, obiectivul comun fiind reducerea numărului de victime din accidentele rutiere prin responsabilizarea participanților la trafic.

Video: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Sindicatele din educație lansează un nou avertisment privind simulările examenelor naționale
Articolul următor
Controale în toate centrele care găzduiesc persoane cu dizabilități

Ultima ora

ACTUALITATE

Despre Digital Storytelling: cum copiii din mediul rural pot trece de la consumatori de conținut la creatori de mesaje pro-mediu

Înainte să existe internet, poveștile despre mediu le spuneau...
ACTUALITATE

Suceava. Accident pe E 85, trei persoane au fost rănite

Un accident de circulație soldat cu trei victime a...
RELIGIE

Vaslui. Preotul Ionel Ouatu a trecut la cele veșnice

Preotul Ionel Ouatu, care a slujit aproape trei decenii...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Actualizare: Căutările au fost reluate în această dimineață, 11...
INFRACȚIONAL

Șofer băut, implicat într-un accident. Polițiștii l-au oprit în trafic și s-a ales cu dosar penal

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost depistat...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale