Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a crescut în ultimii ani, fapt semnalat și de IPJ Neamț.

„În anul 2024, în municipiul Piatra-Neamț, au fost înregistrate 26 de evenimente rutiere, pe fondul neacordării de prioritate pietonilor. În urma acestora, o persoană a decedat, 3 au fost rănite grav și 24 rănite ușor.

În anul 2025, până la data curentă, au fost înregistrate în municipiul Piatra-Neamț, 17 evenimente rutiere, pe fondul aceleași abateri. În urma acestora, o persoană și-a pierdut viața, 4 au fost rănite grav și alte 12 persoane au suferit răni ușoare”, potrivit informațiilor furnizate de inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț desfășoară acțiuni preventive în trafic, pe parcursul întregii luni octombrie în municipiul Piatra-Neamț pentru creșterea siguranței pietonilor și respectarea regulilor de circulație.

Activitățile se desfășoară zilnic, în diferite zone ale municipiului, și urmăresc prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul neacordării de prioritate pietonilor sau al traversărilor neregulamentare.

„Polițiștii interacționează cu elevii aflați pe drumul spre casă, reamintindu-le regulile esențiale de circulație în calitate de pietoni, dar și importanța respectării semnelor și marcajelor rutiere.

Totodată, oamenii legii poartă discuții și cu bicicliștii, reamintindu-le că în momentul traversării pe trecerea de pietoni, aceștia trebuie să coboare de pe bicicletă, devenind pietoni.

Vă lăsăm câteva sfaturi utile și ușor de repetat acasă cu copiii dumneavoastră:

Traversați doar pe trecerile pentru pietoni, după ce v-ați asigurat temeinic din ambele sensuri.

Evitați utilizarea telefonului mobil sau a căștilor atunci când traversați.

Respectați culoarea semaforului, indicatoarele și indicațiile polițistului rutier.

Fiți vizibili – purtați haine în culori deschise sau elemente reflectorizante, mai ales seara.

Nu alergați pe trecerea de pietoni și asigurați-vă că șoferul v-a văzut înainte de a păși pe carosabil.

Înainte de a traversa realizați contact vizual cu conducătorii auto, pentru a vă asigura că ați fost observați de către aceștia.

Ne vedem cu sfaturi utile și în trafic!”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Neamț.

Foto din arhiva www.zch.ro