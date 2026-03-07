Acțiune tip RELEU pe DN15 – pe 8 martie polițiștii rutieri acționează în cinci județe

În acest an ziua de 8 martie nu este doar despre eternul feminin, iar cei care călătoresc trebuie să știe că este foarte probabil să se întâlnească în trafic cu polițiștii rutieri. IPJ Neamț anunță o nouă acțiune tip RELEU care va avea loc pe unul din cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț, DN 15, dar verificări simultane vor avea loc în alte patru județe.

„La data de 8 martie continuăm seria acțiunilor care aduc în prim plan principalele drumuri naționale care tranzitează județul Neamț. Drumul Național 15 este puntea de legătură între județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Acțiuni similare pe același drum național au avut loc de două ori de la începutul anului până acum, pe 11 ianuarie și 15 februarie, obiectivul propus, zero accidente, fiind atins. Razia se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 5 județe traversate de DN 15, și vizează întreaga gamă de abateri de la regimul rutier. Vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

„Polițiștii vor adresa recomandări participanților la trafic cu privire la conduita rutieră și importanța implicării tuturor pentru creșterea siguranței rutiere. Abaterile de la legislația rutieră vor fi sancționate de polițiști. La această acțiunea vor participa și specialiști din cadrul Registrului Auto Român”, mai anunță IPJ Neamț.