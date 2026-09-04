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Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

de Sofronia Dan

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate din județul Neamț. Astăzi, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii vor acționa, pe acest sector de drum, pentru siguranța traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.

„Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 8 județe traversate de DN 2 și vizează întreaga paletă de abateri de la regimul rutier”, se arată într-un comunicat al IJP Neamț.

În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Pe DN2, în anul 2025 au fost înregistrate 349 de accidente rutiere, care s-au soldat cu 612 victime, 34 de persoane decedând.

Principalele cauze au fost Nerespectarea distanței între vehicule – 67, neacordarea de prioritate vehicule – 53, preocupări de natură a distrage atenția – 37, nerespectarea regimului legal de viteză – 26 și neacordarea de prioritate pietoni – 26. Ziua cu risc rutier ridicat este vineri, în intervalul 13.00 – 17.00.

Dan Sofronia

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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