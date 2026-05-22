Acțiune împotriva cerșetoriei în Piatra Neamț: amenzi și persoane îndepărtate din zona bisericilor

Poliția Locală Piatra Neamț, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială (DAS), a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a cerșetoriei, în contextul creșterii acestui fenomen în ultima perioadă.

Intervenția a avut loc în special în zona lăcașurilor de cult și a cimitirelor din municipiu, acolo unde, pe 21 mai, au fost organizate mai multe ceremonii religioase, ceea ce a dus la un număr ridicat de persoane prezente și, implicit, la o creștere a celor care apelau la mila publică.

Echipajele de ordine publică, alături de inspectorii DAS, au vizat în special persoanele apte de muncă care cerșeau, dar și cazurile în care erau folosiți minori pentru a obține foloase materiale. În urma verificărilor, au fost aplicate două sancțiuni pentru astfel de situații.

În intervalul orar 09:30 – 11:30, polițiștii locali au legitimat 11 persoane care încălcau prevederile Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică. Dintre acestea, opt au fost sancționate contravențional, fiind totodată îndepărtate din zonele vizate sau îndrumate către localitățile de domiciliu.

Reprezentanții autorităților locale atrag atenția că o mare parte dintre persoanele depistate sunt beneficiari ai unor forme de sprijin social și spun că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

