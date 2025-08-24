Polițiștii și inspectorii silvici din Neamț au desfășurat în perioada 21-22 august, controale pentru verificarea provenienței și circulației materialelor lemnoase deținute de operatorii economici. La acțiune au participat reprezentanți ai Poliției orașului Bicaz, Secției de Poliție Rurală Bicaz, Serviciului de Ordine Publică Neamț, Gărzii Forestiere Neamț, Direcției Silvice Neamț și Gărzii Naționale de Mediu.

În urma verificărilor, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei, iar aproximativ 29 metri cubi de lemn au fost confiscați.

Acțiunile fac parte din eforturile autorităților de a combate neregulile din sectorul forestier.

Denisa POPA

Foto: ilustrativă, arhiva zch.ro