Polițiștii din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală Ștefan cel Mare și Gârcina au desfășurat, la data de 23 august, o amplă acțiune pe raza de competență, vizând prevenirea și combaterea infracționalității stradale, a faptelor de violență din apropierea unităților de alimentație publică, dar și verificarea transporturilor de material lemnos și a traficului rutier.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma activităților desfășurate au fost constatate și aplicate 96 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 61 din anul 1991, Legea nr. 171 din anul 2010, O.U.G. nr 195/2002, Legea nr. 145 din anul 2014 și Legea 132 din anul 2017.”

De asemenea, polițiștii au verificat 49 de autoturisme, ocazie cu care au fost retrase două certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmărind creșterea gradului de siguranță publică.

Denisa POPA