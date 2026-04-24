Acțiune a poliției pe DN2. Controale pentru reducerea accidentelor

de Popa Denisa

Polițiștii rutieri au început astăzi, 24 aprilie, între orele 13:00 și 17:00, o acțiune pe Drumul Național 2, unul dintre cele mai circulate artere rutiere din județul Neamț.

DN2 reprezintă o rută importantă de legătură între opt județe, fiind intens tranzitat zilnic. Tocmai din acest motiv, autoritățile au decis organizarea unei intervenții coordonate, în sistem „releu”, la care participă structuri rutiere din toate județele traversate de acest drum.

Datele statistice arată că, în anul 2025, pe sectorul de drum din județul Neamț s-au produs 36 de accidente rutiere. În urma acestora, 71 de persoane au fost rănite, iar o persoană și-a pierdut viața.

Principala cauză a accidentelor a fost neacordarea de prioritate, responsabilă pentru 8 dintre evenimente. Alte cauze frecvente au fost nepăstrarea distanței de siguranță, depășirile neregulamentare și oboseala la volan, fiecare dintre acestea generând câte 4 accidente.

Acțiunea poliției vizează depistarea tuturor abaterilor de la regimul rutier. În teren sunt prezenți polițiști din cadrul Serviciului Rutier Neamț, alături de efective din toate structurile rutiere ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

De asemenea, la controale participă și specialiști ai Registrului Auto Român.

Prin această intervenție, autoritățile urmăresc reducerea numărului de accidente și responsabilizarea șoferilor care tranzitează una dintre cele mai importante rute din regiune.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
