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O acțiune de amploare va avea loc pe parcursul zilei de 29 noiembrie pe DN 15, iar traficul va fi monitorizat de polițiștii rutieri atât de la sol cât și din aer, în intervalul orar 13:00 – 17:00. „De această dată, în atenția polițiștilor se află Drumul Național 15, una dintre cele mai tranzitate artere din județ, care asigură legătura între județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN 15, și vizează prevenirea și combaterea tuturor abaterilor de la normele privind circulația pe drumurile publice”, anunță IPJ Neamț.

În județul Neamț, la activități participă polițiștii Serviciului Rutier, alături de efective din cadrul tuturor formațiunilor de poliție rutieră ale inspectoratului. „Totodată, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI va survola drumurile din județul Neamț, pentru monitorizarea traficului rutier și identificarea eventualelor comportamente care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic”, mai arată sursa citată.

Pe lângă măsurile de control, polițiștii vor desfășura activități de informare și prevenire, adresând conducătorilor auto recomandări privind adoptarea unei conduite responsabile la volan.

(G. S.)