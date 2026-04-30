Acțiune a Poliției în Neamț. Controale între 1 și 3 mai pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară, în perioada 1-3 mai, o amplă acțiune de control în trafic, având ca scop depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Verificările au loc pe principalele artere din județ, dar și în zonele cu trafic intens, acolo unde riscul producerii unor accidente este mai ridicat, mai ales în minivacanța de început de mai.

Oamenii legii atrag atenția că urcarea la volan după consumul de alcool sau droguri reprezintă un pericol atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. În plus, astfel de fapte sunt sancționate de lege, putând duce la suspendarea permisului sau chiar la dosar penal.