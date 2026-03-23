Acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc la Borlești. O femeie a fost  asistată medical

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 23 martie, în jurul orei 10:00, în comuna Borlești, satul Ruseni, unde acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc, punând în pericol întreaga locuință.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Roznov, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de echipele SVSU Borlești și IPJ. La sosire, flăcările se manifestau la acoperișul bucătăriei de vară, anexă construită din lemn și alipită de locuință, existând riscul ca incendiul să se extindă.

Echipajele de intervenție au reușit să localizeze și să stingă focul, iar pagubele au fost limitate la aproximativ șase metri pătrați din acoperiș.

O femeie în vârstă de 63 de ani a fost asistată medical de echipajul SMURD după ce a suferit un atac de panică.

Cauza probabilă a incendiului a fost scânteile purtate de vânt care au căzut pe materiale combustibile din anexă.

